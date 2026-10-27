Se corrieron 3 carreras el fin de semana en el Autòdromo Oscar Cabalèn de la Fòrmula Renault Plus.

El piloto de Marcos Juàrez, Juan Bautista Della Santina, se impuso en la 2 y 3 carrera.

En la Primera Carrera:

1 JOAQUÌN ALZAMENDI

2 IGNACIO HERLEIN

3 FRANCISCO OLMOS

4 LUCAS FORNERO

5 MAURO GUASTALLA LUJÀN DE CUYO TEAM DELLA SANTINA

6 ANGEL BAUTISTA MARINO LOS SURGENTES TEAM FAURO SPORT

7 NICOLÀS LOMBARDI

No clasificaron: JUAN BAUTISTA DELLA SANTINA TEAM DELLA SANTINA y GERÒNIMO CASALE TEAM FAURO SPORT.

En la Segunda Carrera:

1 JUAN BAUTISTA DELLA SANTINA TEAM DELLA SANTINA

2 NICOLÀS LOMBARDI

3 ANGEL BAUTISTA MARINO LOS SURGENTES TEAM FAURO SPORT

4 FRANCISCO OLMOS

5 IGNACIO HERLEIN

6 LUCAS FERRERO

7 JOAQUÌN ALZAMENDI

No Clasificaron: MAURO GUASTALLA LUJÀN DE CUYO TEAM DELLA SANTINA y GERÒNIMO CASALE TEAM FAURO SPORT.

En la 3 Carrera:

1 JUAN BAUTISTA DELLA SANTINA TEAM DELLA SANTINA

2 NICOLÀS LOMBARDI

3 ANGEL BAUTISTA MARINO LOS SURGENTES TEAM FAURO SPORT

4 FRANCISCO OLMOS

5 IGNACIO HERLEIN

6 LUCAS FERRERO

7 JOAQUÌN ALZAMENDI

No Clasificaron: MAURO GUASTALLA LUJÀN DE CUYO TEAM DELLA SANTINA y GERÒNIMO CASALE TEAM FAURO SPORT.