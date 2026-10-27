Se corrieron 3 carreras el fin de semana en el Autòdromo Oscar Cabalèn de la Fòrmula Renault Plus.
El piloto de Marcos Juàrez, Juan Bautista Della Santina, se impuso en la 2 y 3 carrera.
En la Primera Carrera:
1 JOAQUÌN ALZAMENDI
2 IGNACIO HERLEIN
3 FRANCISCO OLMOS
4 LUCAS FORNERO
5 MAURO GUASTALLA LUJÀN DE CUYO TEAM DELLA SANTINA
6 ANGEL BAUTISTA MARINO LOS SURGENTES TEAM FAURO SPORT
7 NICOLÀS LOMBARDI
No clasificaron: JUAN BAUTISTA DELLA SANTINA TEAM DELLA SANTINA y GERÒNIMO CASALE TEAM FAURO SPORT.
En la Segunda Carrera:
1 JUAN BAUTISTA DELLA SANTINA TEAM DELLA SANTINA
2 NICOLÀS LOMBARDI
3 ANGEL BAUTISTA MARINO LOS SURGENTES TEAM FAURO SPORT
4 FRANCISCO OLMOS
5 IGNACIO HERLEIN
6 LUCAS FERRERO
7 JOAQUÌN ALZAMENDI
No Clasificaron: MAURO GUASTALLA LUJÀN DE CUYO TEAM DELLA SANTINA y GERÒNIMO CASALE TEAM FAURO SPORT.
En la 3 Carrera:
1 JUAN BAUTISTA DELLA SANTINA TEAM DELLA SANTINA
2 NICOLÀS LOMBARDI
3 ANGEL BAUTISTA MARINO LOS SURGENTES TEAM FAURO SPORT
4 FRANCISCO OLMOS
5 IGNACIO HERLEIN
6 LUCAS FERRERO
7 JOAQUÌN ALZAMENDI
No Clasificaron: MAURO GUASTALLA LUJÀN DE CUYO TEAM DELLA SANTINA y GERÒNIMO CASALE TEAM FAURO SPORT.