Fùtbol del Club San Martìn:
¡ Los Campeones te invitan a Festejar !.
Los Campeones del Torneo Apertura de la Divisional B de la Liga Bellvillense quieren compartir esta alegrìa con toda la familia de San Martìn.
Despuès de tanto esfuerzo, llegò el momento de celebrar juntos.
¡ Venì a disfrutar una noche especial, llena de alegrìa, emociòn y pasiòn albiceleste !.
26 de Septiembre.
21:30 horas.
Salòn 2 del Club San Martìn.
Entradas:
Menores $ 15000.
Mayores $ 28000.
¡ Los Campeones te esperan !.
Venì con tu familia, tus amigos y toda la gente del Cele a pasar un lindo momento y festejar este logro que es de todos.