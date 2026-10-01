Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 01 10 2026.

Trigo: Para mercaderìa condiciòn càmara, la oferta para la descarga hasta el 15 de Octubre U$s 220. La entrega comprendida entre el 15 de Octubre y el 15 de Noviembre U$s 215. Para Grado 2 se ofrecieron U$s 215 para la entrega disponible como para Octubre y para la ventana del 15 de Octubre al 15 de Noviembre. Noviembre/Diciembre U$s 210. Diciembre U$s 210, Enero 2027 U$s 215, Febrero 2027 U$s 217 y Marzo 2027 U$s 220.

Maìz: Para la entrega disponible U$s 185. La tira comprendida Marzo/Mayo 2027 U$s 192, Junio 2027 U$s 190 y Julio 2027 U$s 188.

Sorgo: Con una oferta U$s 190 para la entrega disponible hasta el 10 de Octubre.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: Para la entrega disponible hasta el 15 de Octubre U$s 500. La tira comprendida entre Diciembre y Marzo 2027 U$s 450.

Soja: Para la entrega disponible $ 550000 pesos por tonelada. Las fijaciones $ 560000 pesos por tonelada. Para la entrega en Noviembre $ 555000 pesos por tonelada.