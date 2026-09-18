Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 18 09 2026.
Trigo: 345000 Pesos por tonelada
Maìz: 294200
Sorgo: 285000
Girasol: Estimativo 758000
Soja: 560000
Precios en el Disponible 18 09 2026
Trigo: U$s 225 para la entrega entre el 20 del corriente mes y el 20 de Octubre, mismo valor propuesto para la posiciòn Full Octubre. Noviembre y Diciembre U$s 220, Enero y Febrero 2027 U$s 225 y Marzo 2027 U$s 230.
Maìz: La oferta abierta U$s 195. La misma referencia se observò para la entrega contractual. Octubre U$s 198, Noviembre U$s 197, Entre Diciembre y Febrero 2027 U$s 203.
Marzo, Abril y Mayo 2027 U$s 202, Junio 2027 U$s 200 y Julio 2027 U$s 198.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.
Sorgo: U$s 185 para la descarga hasta el 03 de Octubre.
Girasol: El disponible y el tramo contractual U$s 500. Las entregas comprendidas entre Diciembre y Marzo 2027 U$s 450.
Soja: $ 560000 pesos por tonelada para las fijaciones de mercaderìa. Este mismo valor se propuso con descarga aunque solo bajo condiciòn EPA.