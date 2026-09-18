Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 18 09 2026.

Trigo: 345000 Pesos por tonelada

Maìz: 294200

Sorgo: 285000

Girasol: Estimativo 758000

Soja: 560000

Precios en el Disponible 18 09 2026

Trigo: U$s 225 para la entrega entre el 20 del corriente mes y el 20 de Octubre, mismo valor propuesto para la posiciòn Full Octubre. Noviembre y Diciembre U$s 220, Enero y Febrero 2027 U$s 225 y Marzo 2027 U$s 230.

Maìz: La oferta abierta U$s 195. La misma referencia se observò para la entrega contractual. Octubre U$s 198, Noviembre U$s 197, Entre Diciembre y Febrero 2027 U$s 203.

Marzo, Abril y Mayo 2027 U$s 202, Junio 2027 U$s 200 y Julio 2027 U$s 198.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: U$s 185 para la descarga hasta el 03 de Octubre.

Girasol: El disponible y el tramo contractual U$s 500. Las entregas comprendidas entre Diciembre y Marzo 2027 U$s 450.

Soja: $ 560000 pesos por tonelada para las fijaciones de mercaderìa. Este mismo valor se propuso con descarga aunque solo bajo condiciòn EPA.