Necrológicas:
En Noetinger:
Falleció: NELSO LOMELLO.
Edad: 90 Años.
Sus restos serán sepultados el día miércoles 25 del corriente a las 18:00 horas.
Cementerio Local.
Sala velatoria Tomás Araus 183.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.
Necrológicas:
En Noetinger:
Falleció: NELSO LOMELLO.
Edad: 90 Años.
Sus restos serán sepultados el día miércoles 25 del corriente a las 18:00 horas.
Cementerio Local.
Sala velatoria Tomás Araus 183.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.
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