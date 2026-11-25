Patín de San Martín:

¡ Disney Sobre Ruedas !.

Nuestras Patinadoras participaron del último Festival del año, realizado en el Club Unión Central de Saira, con una propuesta llena de magia, música y color.

A pesar de ser una Fecha complicada para algunas de nuestras representantes, un grupo pudo estar presente y disfrutar de una hermosa noche sobre ruedas, compartiendo su pasión por el Patín y representando una vez más de la mejor manera al Club San Martín.

¡ Felicitaciones a todas por su participación y por seguir llevando estos colores a cada encuentro !: