Rugby del Club Atlètico Municipal: M 16 Desarrollo Seleccionado de Rosario.

Felicitamos a los jugadores de nuestro club que participaron del Seleccionado M 16 Desarrollo de la Uniòn de Rugby de Rosario en el Nacional M 16 organizado por la Uniòn Argentina de Rugby.

Rosario finalizò en el 3 Puesto del torneo, tras vencer 16-7 a Còrdoba en el Partido por el tercer lugar.

Felicitamos a Agustìn Pereyra, Mateo Brusa, Teo Kunicic, Bernardo Paoloni y Pedro Ciravegna por representar a nuestro club y ser Parte de este seleccionado.

Tambièn destacamos el trabajo de Nicolàs Carcar, Preparador Fìsico, y Pablo Peninger, entrenador, como parte del staff.

Felicitaciones a todos !.