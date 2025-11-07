En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el comisario Luciano Vélez nos comentó acerca de las novedades ocurridas.

Durante las últimas horas, tras una investigación por diversas denuncias, personal policial logró detener a 3 jóvenes que habían estado llevando a cabo diferentes robos realizados en automóviles que estaban en la vía pública.

La aprehensión fue luego de que recibieron llamados de vecinos en varios barrios de Marcos Juárez por hurtos, como también otros por intento de robo cuando los malhechores querían abrir los vehículos y sonaba la alarma.

Los 3 sospechosos fueron detenidos y trasladados a la comisaría local, donde quedarán alojados. Además, según lo que detalló Vélez, tienen antecedentes por hechos similares.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que los aprehendidos serían Tiago Araya, Kevin Peralta y Bruno Carlini, todos mayores de edad. Además, aparentemente, Araya y Peralta ya habían sido retenidos días atrás luego de allanamientos en el Barrio Sur.