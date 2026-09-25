Agenda Albiceleste del Club San Martìn:

Bàsquet: Fecha 10. Asociaciòn Cañadense. Primera Divisiòn.

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG

Viernes 25 de Septiembre.

Hora: 21:30 horas.

Estadio: Leonardo Gutièrrez.

Lugar: Marcos Juàrez.

Fùtbol Femenino: Fecha 5.

CENTRAL DE BELL VILLE vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ

Viernes 25 de Septiembre.

Cancha de San Martìn de Monte Buey.

Hora: 22:15.

Fùtbol Infantil: Fecha 8.

BELL DE BELL VILLE vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ

Sàbado 26 de Septiembre.

Cancha de Bell de Bell Ville.

A partir de las 11:00 horas.

Bàsquet: Formativas.

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. CLUB ATLÈTICO SAN GENARO

Sàbado 26 de Septiembre.

Estadio: Leonardo Gutièrrez.

U 9: 11.00 hora U 11: 12:00 hora U 13: 13:00 U 15: 14:30 U 17: 16:00 U 21: 17:30.

Gimnasia Artìstica:

¡ Provincial de Còrdoba !.

Sàbado 26 de Septiembre.

Lugar: Sport Club Bochas Colonia Caroya.

Fùtbol Senior: Fecha 7.

ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ

Sàbado 26 de Septiembre.

Cancha de Leones.

Hora: 15:45.

Bàsquet Femenino:

TENIS CLUB CORREA vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ

Domingo 27 de Septiembre.

Cancha de Tenis Correa.

A las 11:00 horas.

Bàsquet Femenino:

CLUB SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ

Domingo 27 de Septiembre.

Cancha de Sportivo Rivadavia.

A las 16:00 horas.

Tenis:

¡ Torneo Nacional !.

A partir del Lunes 28 de Septiembre.

Lugar: Salta.

Fùtbol Femenino Infantil:

¡ Torneo Sabalito !.

Sàbado 26 de Septiembre.

Lugar: San Carlos Centro, Santa Fe.

Tenis:

¡ Torneo Zonal de Menores !.

Sàbado 26 y Domingo 27 de Septiembre.

Cancha de Central de Bell Ville.

Tiro con Arco:

¡ Torneo Centro Repùblica !.

Domingo 27 de Septiembre.

Lugar: Tiro Federal Còrdoba.

Fùtbol Mayor:

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ.

Fecha 10 Libre.