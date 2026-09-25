Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 25 de Septiembre:
Jardín:
Picnic de Primavera 10 a 12 horas y de 15 a 17 horas.
Básquet: Primera División: Asociación Cañadense.
Visitante vs. Sport Club de Cañada de Gómez.
Estadio: Florencio Varni.
Hora: 21:00.
Sábado 26 de Septiembre:
Fútbol Senior: Liga Bellvillense.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Cancha de Leones.
Básquet Divisiones Formativas.
Visitante vs. Unión de Totoras.
Vóley: Grand Prix Sub 13 y Sub 16
Lugar: Corral de Bustos.
Argentino participará con 4 equipos 2 por categoría.
Tenis y Mateada: 14:30 horas.
Domingo 27 de Septiembre:
Fútbol: Liga Bellvillense.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
Estadio: José Aldo Bertozzi.
Cuarta División: 14:00 horas.
Primera División: 16:00 horas.
Básquet: Encuentro de Mosquitos.
Club Argentino.
Vóley:
Encuentro General de Minivóley.
Lugar: Complejo Deportivo de Justiniano Posse.
Gimnasia Artística:
3 er Torneo Federativo.
Club Bochas de Colonia Caroya.