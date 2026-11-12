Bàsquet de San Martìn:

En el comienzo de los Cuartos de Final, en el 1 juego de los Play Off, en el Gimnasio Leonardo Gutièrrez, San Martìn de Marcos Juàrez venciò 87 a 60.

Por San Martìn de Marcos Juàrez: Agustìn Secco -, Juan Francisco Sbaffi -, Alejo Tenaglia 2, Ignacio Cuesta 13, Francisco Secco 3, Marco Espìndola 15, Valentino Carmona 3, Mateo Grosso -, Santino Reinaudi 14, Bautista Rossetti 12, Juan Pablo Evangelista 21 y Bautista Kloster Deramo 4.

D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

Por Carcaraña: Franco Giachetti 2, Francisco Morales 14, Tadeo Bini -, Gastòn Turraca 8, Maximiliano Lòpez 15, Matìas Hofer 5, Tobìas Bahon 5, Jeremìas Capdevila -, Fernando Guillèn 3, Alejo Garcìa 2 y Enrique Hames 6.

D. T: Federico Giulianelli.

1 Cuarto: 17-20 2 Cuarto: 43-38(26-18) 3 Cuarto: 60-47(17-9) y 4 Cuarto: 87-60(27-13).

Los jueces fueron: Leandro Mozzoni y Osvaldo Bautista.

Serie: 1 a 0 San Martìn(Al mejor de 3 Partidos).

El viernes en Carcaraña se juega el segundo juego y de ganar San Martìn pasarà a las Semifinales.