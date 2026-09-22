Bochas de San Martín: ¡ Torneo Por Parejas en Casa !.

Durante la jornada del domingo 20 de Septiembre se disputó en Marcos Juárez el Torneo Por Parejas, organizado por el Club Atlético, Biblioteca y Mutual San Martín, correspondiente a la Asociación Marcos Juárez.

El certamen contó con una gran convocatoria , con 53 equipos participantes en la categoría 4 Puntos y 27 en Tercera Categoría.

Categoría 4 Puntos:

1 FEDERICO CARRIÓ-LINDOLFO GUEVARA SAN MARTÍN DE MONTE BUEY.

2 JORGE VIGONI-DANIEL BOGADO SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.

3 AGUSTÍN HEREDIA-MARCOS PEREYRA SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.

4 DIEGO DANIELE-MARTÍN DEHEZA SARMIENTO DE LEONES.

Final: 12/11.

Tercera Categoría:

1 JULIO PEÑA DUARTE-BRAIAN PEÑA DUARTE SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.

2 ROGELIO DI PASCUAL-HÉCTOR ARBARELLO-FERANTE GIORGIS SARMIENTO DE LEONES.

3 LUCAS VALINOTTI-DAMIÁN CHAIN SAN MARTÍN DE MONTE BUEY.

Final: 12/2.