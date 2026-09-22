Bochas de San Martín: ¡ Torneo Por Parejas en Casa !.
Durante la jornada del domingo 20 de Septiembre se disputó en Marcos Juárez el Torneo Por Parejas, organizado por el Club Atlético, Biblioteca y Mutual San Martín, correspondiente a la Asociación Marcos Juárez.
El certamen contó con una gran convocatoria , con 53 equipos participantes en la categoría 4 Puntos y 27 en Tercera Categoría.
Categoría 4 Puntos:
1 FEDERICO CARRIÓ-LINDOLFO GUEVARA SAN MARTÍN DE MONTE BUEY.
2 JORGE VIGONI-DANIEL BOGADO SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.
3 AGUSTÍN HEREDIA-MARCOS PEREYRA SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.
4 DIEGO DANIELE-MARTÍN DEHEZA SARMIENTO DE LEONES.
Final: 12/11.
Tercera Categoría:
1 JULIO PEÑA DUARTE-BRAIAN PEÑA DUARTE SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.
2 ROGELIO DI PASCUAL-HÉCTOR ARBARELLO-FERANTE GIORGIS SARMIENTO DE LEONES.
3 LUCAS VALINOTTI-DAMIÁN CHAIN SAN MARTÍN DE MONTE BUEY.
Final: 12/2.