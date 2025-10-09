Durante la mañana de hoy, pasadas las 11 horas, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado por un principio de incendio en una vivienda ubicada en calle Perú al 570.

Allí, momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, las llamas comenzaron entre el techo y un cielorraso de la casa.

No hubo heridos ya que no se encontraba gente dentro en el lugar al momento del incendio.

Luego, el equipo de la Red Panorama pudo tener la palabra del superior de turno, Federico Bainotti, quien detalló que el siniestro se habría generado cuando se encontraban trabajando para colocar laminplast, lo que generó que la vivienda se llenara de humo dentro pero que no generara daños.