En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Bell Ville, Fernando Chialva, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido durante el fin de semana.

Durante la mañana del domingo, aproximadamente a las 10:20 horas, el cuerpo bomberil recibió un llamado de emergencias por un accidente de tránsito ocurrido en la Autopista, mano hacia Córdoba, a la altura del kilómetro 501.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, tres automóviles sufrieron un choque en cadena. Según por lo que pudo detallar Chialva, los dos vehículos de adelante se tratarían de una misma familia, oriundos de la provincia de Buenos Aires, mientras que el tercer involucrado sería de Rosario.

Al llegar los bomberos, realizaron las tareas de rescate y traslado de dos mujeres, mayores de edad, que habrían sufrido unas lesiones leves. Fueron derivadas al Hospital Regional para su control.

Aún se intentan esclarecer las causas.