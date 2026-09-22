Club Argentino: 5 Etapa de la Liga de Tenis del Sudeste.

El domingo 19 de Septiembre se llevò a cabo, en el Club Leones, la 5 etapa de la Liga de Tenis del Sudeste.

La jornada reuniò a alumnas y alumnos de las Escuelas de Tenis del Club Leones, Club Bell, Complejo Deportivo de Justiniano Posse y Club Argentino, en una nueva Fecha de competencia y encuentro entre jòvenes tenistas de la regiòn.

Estos fueron los resultados de nuestros representantes:

Categorìa D 2:

Campeòn Francisco Canali.

SubCampeòn Gino Fidelio.

3 Puesto Ignacio Canali.

5 Puesto Santino Giani.

5 Puesto Facundo Vidotto.

Ronda Estìmulo:

3 Puesto Renato Begil.

3 Puesto Juan Mamani.

Categorìa D 3:

SubCampeòn Agustìn Rava.

3 Puesto Lorenzo Goffi.

Ronda Estìmulo:

5 Puesto Ismael Picco.

Categorìa D 4:

Malena Leu y Tomàs Servidio participaron de la competencia, logrando ganar todos sus Partidos.

Felicitaciones a todas y todos los alumnos de nuestra Escuela de Tenis por su participaciòn, compromiso y excelente comportamiento durante la jornada.

Tambièn queremos agradecer especialmente a las familias que acompañaron y apoyaron a nuestros chicos, siendo parte fundamental de cada experiencia deportiva.