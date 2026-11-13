Club Argentino:

Somos Sede de la 22 Fecha Final Ranking Junior de la F. G. Sur Litoral el pròximo 15 de Noviembre del 2026.

Federaciòn Golf del Sur del Litoral.

22 Fecha Final Ranking Junior(Ex Ranking Menores Sin Handicap).

Sede: Club Argentino de Marcos Juàrez.

Fecha: Domingo 15 de Noviembre del 2026.

Modalidad: 9 Hoyos juego por golpes.

Green Fee: $ 30000 (Incluye competencia, refrigerio y almuerzo).

Categorìas: Albatros(2013-2014), Eagles(2015-2016), Birdies(2017-2019) y Pares(2020 y Post.).

Inscripciones a travès de cada Club.

Empadronamiento obligatorio.