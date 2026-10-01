Club Argentino: Un aporte que nos permite seguir creciendo.

Hoy recibimos en nuestras instalaciones al Legislador Galo Abraham, al Secretarìo de Vinculaciòn Comunitaria Lito Bevilacqua, al intendente electo Ing. Germàn Font y al Lic. Eduardo Foresi, jefe de la Jurisidicciòn del Sureste del Ministerio de Salud de Còrdoba.

Fueron recibidos por el Presidente de nuestra instituciòn Alejandro Ros Artayeta y los integrantes de nuestra comisiòn Directiva, en el marco de la entrega de un aporte de 15 millones de pesos del Ministerio de Vinculaciòn Comunitaria del Gobierno de Còrdoba destinado a obras y mantenimiento de instituciones.

Este aporte representa un importante acompañamiento para seguir sosteniendo, mejorando y poniendo en valor nuestras instalaciones, espacios que diariamente son utilizados por nuestros deportistas, socios, familias y toda la comunidad.

Desde el Club Argentino agradecemos este acompañamiento del Gobierno de Còrdoba y Gobernador Martìn Llaryora, que nos permite continuar trabajando para contar con mejores espacios para el desarrollo de nuestras actividades. De regalo en nombre de todo la Familia Albirroja le obsequiamos nuestra remera oficial.