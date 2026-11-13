Club San Martìn:
Patìn:
¡ Seguimos compartiendo nuestra pasiòn por la Danza !.
Continuamos con las visitas a los Clubes de la zona. En esta oportunidad, estuvimos presentes en el Festival del Club Villa Argentina, compartiendo una hermosa jornada de baile, mùsica y alegrìa.
Nuestras bailarinas dijeron presente con las coreografìas Margarita, Aladdìn, Rihanna y Tarzàn, llevando todo su talento, energìa y pasiòn al escenario.
¡ Gracias al Club Villa Argentina por la invitaciòn y por recibirnos !.
¡ El Taekwondo presente en los Juegos Evita !.
El Profesor Wàlter Busano, perteneciente a nuestro club, acompaño a los deportistas de la Selecciòn de Còrdoba durante su participaciòn en los Juegos Evita.
Nos alegra que nuestro Profesor forme parte de estas experiencias deportivas, acompañando y apoyando a los atletas en este importante encuentro.
¡ Felicitaciones por esta participaciòn !.