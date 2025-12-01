Durante la madrugada del sábado, aproximadamente a las 6 horas, mientras realizaban un patrullaje preventivo, la Guardia Local se encontró en un insólito hecho, cuando fue chocada por una persona que iba en contramano.

Todo ocurrió en la calle Tucumán, cuando se encontraron con el sospechoso, el cual estaba circulando a alta velocidad. El personal, al querer controlar al sujeto, este mismo chocó por detrás al patrullero y se retiró del lugar.

Luego, mediante una investigación, los efectivos lograron identificar al autor del hecho, aunque no está detenido.