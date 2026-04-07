El clima político en Marcos Juárez comienza a tomar forma de cara a las próximas elecciones, en medio de tensiones internas dentro del PRO y definiciones que aún no terminan de consolidarse.

En este contexto, el ex intendente, quien se desempeña actualmente en el Banco Córdoba, Pedro Dellarossa, dialogó con Red Panorama y se refirió a la situación partidaria y a las posibilidades electorales, dejando entrever su posicionamiento. “Lo que pasó con las listas refleja las internas que tiene un partido chiquito como el PRO”, sostuvo.

El dirigente explicó que los conflictos responden a disputas arrastradas a nivel nacional y provincial, que terminaron impactando en el armado local. “Nos dejaron afuera por presentar la lista 15 minutos tarde, algo que en otra convivencia política no debería haber pasado”, cuestionó. Además, remarcó que el proceso dejó en evidencia la necesidad de “ordenar el partido” y “abrir el diálogo” entre los distintos sectores.

Sobre el escenario electoral, Pedro planteó que el criterio principal debe ser la competitividad del candidato dentro del espacio. “El candidato tiene que ser la persona que mejores chances tenga para ganar la elección”, afirmó. En ese marco, reconoció que su nombre aparece como una opción concreta, aunque evitó confirmaciones definitivas.

“Me gusta Marcos Juárez y tengo ganas de volver”, admitió, dejando abierta la posibilidad de una candidatura. Sin embargo, aclaró que aún no tomó una decisión: “La decisión la tengo que tomar yo, y creo que todavía es tiempo de seguir pensándolo”. También señaló que, de avanzar, debería hacerlo con un esquema claro: “Hay que ir solo, como PRO”.

En relación a posibles alianzas, el ex intendente fue contundente en su postura, aunque reconoció la diversidad interna. “Hay gente dentro del PRO que quiere ir con La Libertad Avanza y otros que no, hay que escuchar todas las voces”, indicó. Aun así, fijó su posición: “El PRO de Marcos Juárez debería ir solo, tiene galardones para ganar cualquier elección”.

Paralelo a ello, no descartó la posibilidad de reconstruir acuerdos dentro del espacio, incluso con la actual intendenta Sara Majorel. Consultado sobre un eventual acercamiento, consideró que “eso es lo natural que debería pasar” y expresó su deseo de alcanzar “consensos amplios”. “Ojalá lleguemos a eso”, señaló, dejando abierta la puerta a una estrategia conjunta.

Finalmente, Dellarossa subrayó la importancia de sostener vínculos políticos más allá de las diferencias partidarias y no descartó acuerdos locales. “Las relaciones no se pueden perder, porque eso atrasa a las sociedades”, afirmó. Incluso dejó abierta la posibilidad de “recomponer vínculos” dentro del espacio.

En medio de ese escenario abierto, Dellarossa mantiene el suspenso sobre su futuro político.