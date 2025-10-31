A mediados de esta semana, y luego de una investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a un hombre mayor de edad en el Barrio Sur, el cual tenía pedido de captura vigente.

El operativo se realizó en la vía pública, entre las calles Saavedra y General Paz, donde pudieron dar con el hombre de 25 años, el cual accedió sin generar incidentes.

Según lo que explicó la policía, el aprehendido estaba vinculado al caso de los gemelos que fueron detenidos el pasado 24 de octubre, los cuales comercializaban drogas varias en sus viviendas en Deán Funes al 600 y Quintana al 200.

El detenido fue trasladado a la comisaría local, donde quedó a disposición del magistrado.