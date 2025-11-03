Durante la mañana del sábado, aproximadamente a las 10 horas, y tras varias investigaciones realizadas por hechos delictivos, personal policial llevó a cabo diversos allanamientos en varios puntos de la ciudad, donde lograron detener a dos hombres.

Uno de los operativos se realizó en una vivienda ubicada en calle Mendoza al 1821, y el otro en un departamento por Zeballos al 1173. En ambos tuvieron resultados positivos.

Finalmente aprehendieron a dos jóvenes de 19, los cuales fueron trasladados a la comisaría local, donde quedarán alojados.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información que los detenidos serían Tiago Araya y Kevin Peralta, ambos de 19 años.