La Fiesta del Andén en Inriville se realizará el sábado 31 de Enero del 2026.
Los artistas confirmados son: ULISES BUENO, BIEN ARGENTINO y GRUPO LA HUELLA.
Entrada: Libre y Gratuita.
