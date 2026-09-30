Fútbol de Argentino:

Máximo Contreras sigue creciendo y sumando experiencias que nos llenan de orgullo.

Máximo fue convocado por Diego Placente para integrar la Selección Argentina Sub 17, que disputará la Vertex Cup Sub 17 en Londres.

Durante el torneo, Argentina enfrentará a México, China y Tanzania, en un nueva experiencia internacional para Máximo.

Desde el Club Argentino celebramos esta convocatoria y todo el camino recorrido. Una oportunidad que representa un nuevo paso en su crecimiento deportivo.

¡ Felicitaciones, Máximo !. A disfrutar este desafío y a representar al País con orgullo.