Se jugaron partidos del Fútbol Senior de la Liga Bellvillense Torneo Adrián Pucheta por la 5 Fecha de la Zona Dos en la cancha de Progreso de Noetinger.

LEONES 1 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1

Arbitro: Emiliano Peralta.

Goles de Pablo Pellegrino para Leones-Darío Ruben Paoloni para Argentino.

Expulsado: Víctor Gongora de Argentino de Marcos Juárez.

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 0 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 1

Arbitro: Carlos Navarro.

Gol de Ariel Moyano para San Martín de Monte Buey.

PROGRESO DE NOETINGER 2 MATIENZO DE MONTE BUEY 1

Goles de Sandro Godoy y Mauricio Cavagliatto para Progreso de Noetinger-Sebastián Hatlan para Matienzo.

Arbitro: Mauro Mansilla.

6 Fecha de la Zona Uno en la Cancha de Sportivo Unión de Ordoñez.

SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 2 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1

Arbitro: Elías Fornero.

Goles de Leandro Salcito Salinas(2) para Sportivo Unión de Ordoñez-Juan Caballero para Def. de Juventud de Justiniano Posse.

ARGENTINO DE BELL VILLE 2 HURACÁN DE MORRISON 0

Arbitro: Elías Fornero.

Goles de Manuel Juárez y César Basualdo para Argentino de Bell Ville.

RIVER PLATE DE BELL VILLE 3 TALLERES DE BALLESTEROS 1

Goles de Aníbal Castro, José Luis Godoy y Jonathan Accotto para Ríver Plate de Bell Ville-Marian Paul Pedrozo para Talleres de Ballesteros.

Arbitro: Diego Gastaldi.

La tabla de posiciones es la siguiente: Zona Uno: TALLERES DE BELL VILLE 8 Puntos, ARGENTINO DE BELL VILLE 7, RÍVER PLATE DE BELL VILLE 6, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 6, SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 5, COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 4, HURACÁN DE MORRISON 3, TALLERES DE BALLESTEROS 1.

Zona Dos: LEONES 10, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 10, MATIENZO DE MONTE BUEY 6, PROGRESO DE NOETINGER 6, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 6, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 3, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 3.