Gran Jornada de Vòley para Argentino:
Este fin de semana nuestros equipos de vòley fueron protagonistas en distintas competencias, con grandes actuaciones, aprendizaje y mucho crecimiento colectivo.
Sub 12 2 Grand Prix en Matienzo.
Nuestros dos equipos dijeron presente en el 2 Grand Prix de la categorìa Sub 12, disputado en Matienzo de Monte Buey.
Argentino A:
2-1 vs. Matienzo A.
2-0 vs. Matienzo B.
0-2 vs. San Martìn de Monte Buey.
2 Puesto.
Argentino B:
2-0 vs. Corralense B.
0-2 vs. Corralense A.
0-2 vs. Newbery.
6 Puesto.
Sub 14 Dos Equipos en Competencia.
Tambièn tuvimos una gran jornada para nuestra categorìa Sub 14. El sàbado viajamos a Monte Buey con nuestros dos equipos, que demostraron contundencia, actitud y crecimiento colectivo en cada Partido.
Argentino A:
2-0 vs. Sporting.
2-0 vs. Corralense.
0-2 vs. Argentino B.
0-2 vs. Matienzo.
Argentino B:
2-0 vs. Sporting.
0-2 vs. Corralense.
0-2 vs. Matienzo.
0-2 vs. Argentino A.
Felicitaciones a todas nuestras jugadoras por el compromiso y el esfuerzo.
Maxi Vòley Grand Prix en Casa:
El domingo 20 de Septiembre vivimos una gran jornada de MaxiVòley en nuestro club, con la participaciòn de 8 equipos.
Nuestro equipo tuvo una jornada invicta, con 4 victorias en 4 Partidos disputados:
2-0 vs. San Martìn de Monte Buey.
2-0 vs. Matienzo de Monte Buey.
2-1 vs. Corralense de Corral de Bustos.
2-1 vs. Sporting de Corral de Bustos.
Gran muestra de caràcter, entrega y buen juego durante toda la jornada.
¡ Felicitaciones a todos nuestros equipos y a quienes forman parte de esta gran familia del vòley de Argentino.
Grand Prix Sub 16 Corral de Bustos.
Nuestros dos equipos tuvieron una gran actuaciòn en la Zona Sur y lograron la clasificaciòn a las finales de Copa de Oro de AVSEC.
Argentino A:
2-0 vs. Sporting.
1-2 vs. Matienzo.
2-0 vs. Argentino B.
Argentino B:
2-1 vs. Newbery.
0-2 vs. Corralense.
0-2 vs. Argentino A.
¡ Los dos equipos van por la Copa de Oro !.
3 Grand Prix Sub 13.
2-0 vs. San Martìn.
0-2 vs. Matienzo A.
2-0 vs. Argentino B.
2 Puesto.
Argentino B:
0-2 vs. Matienzo A.
0-2 vs. San Martìn.
0-2 vs. Argentino A.
4 Puesto.
Mini Vòley: Complejo Deportivo de Justiniano Posse.
Tambièn vivimos una hermosa jornada de Mini Vòley junto a los 12 clubes de la Liga.
Argentino estuvo presente con 34 jugadoras y 4 Profes, compartiendo una jornada llena de aprendizaje, compañerismo y diversiòn.
Gracias a cada familia que acompaño este domingo, a quienes no pudieron estar pero siempre estàn y, especialmente, a nuestras niñas por su comportamiento y por volver a demostrar todo lo que entrenan.
Estamos muy felices por el progreso que lograron durante este año.
El semillero sigue creciendo.