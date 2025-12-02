Durante la tarde del sábado, aproximadamente a las 13:30 horas, personal policial de Inriville recibió una denuncia de un hombre, el cual habría sufrido un robo en su establecimiento rural, ubicado al norte de esa localidad.

Allí, según lo que testificó el damnificado, momentos antes, delincuentes habrían ingresado al área de los corrales y se llevaron unos 20 lechones de 15 kg aproximadamente cada uno.

El hecho podría haber ocurrido durante la noche del viernes, ya que, por lo que comentó el hombre, se ausentó del lugar de 20 a 22 horas y, al ir a controlar el sábado por la mañana, se encontró con el faltante de los animales.

Aún no hay detenidos por el hecho.