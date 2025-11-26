Durante la tarde del sábado, aproximadamente a las 17:20 horas, personal policial de Leones recibió un llamado de emergencia por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Intendente Zanotti y Dante Alighieri.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una camioneta Pick Up, conducida por un hombre de 48 años, chocó con una motocicleta 110 cc., la cual era manejada por una joven de 19.

Como resultado, la conductora del rodado menor fue trasladada por los bomberos al Hospital Municipal, donde ingresó con politraumatismos y una fractura en la clavícula.

Por otro lado, quien manejaba la camioneta no sufrió lesiones.