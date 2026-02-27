El próximo Domingo a las 10 horas se realizará el acto de Apertura de sesiones del Consejo Deliberante:

01-03-2026.

El Concejo Deliberante de la ciudad de Marcos Juárez tiene el agrado de invitarle al Acto de Apertura de la ciudad de Marcos Juárez tiene el agrado de invitarle al Acto de Apertura del Período de sesiones ordinarias 2026.

El mismo se realizará el 01 de Marzo, a las 10 horas, en el Consejo Deliberante.

En el acto la intendente Municipal, Cra. Sara Majorel planteará los lineamientos de la gestión para el presente año.

Sr. JAVIER BARLETTA

Presidente Consejo Deliberante

¡ Los esperamos !.