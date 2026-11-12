Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 11 11 2026

Trigo: 299620 Pesos por tonelada

Maíz: 274300

Sorgo: 276570

Girasol: 768000

Soja: 540000

Precios en el Disponible 11 11 2026.

Trigo: Con descarga inmediata U$s 195. La referencia para el trigo con proteìna mìnima del 11 % U$s 210. Para la entrega disponible. U$s 205 por mercaderìa con un mìnimo de 10,5 % de proteìna.

Diciembre U$s 190, Enero 2027 U$s 200, Febrero 2027 U$s 205, Marzo 2027 U$s 205.

Maìz: Con entrega contractual U$s 178, Diciembre U$s 182. Se registraron ofertas en moneda local $ 285000 pesos por tonelada. Para las entregas del 15 de Diciembre al 15 de Enero y de $ 280000 pesos por tonelada para Diciembre y Enero. Enero y Febrero 2027 U$s 187. La tira comprendida entre Marzo y Mayo 2027 U$s 181, Junio 2027 U$s 180 y Julio 2027 U$s 178.

Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: U$s 440 para las entregas comprendidas entre Diciembre y Mayo. La oferta por girasol Alto Oleico U$s 460 para las entregas entre Diciembre y Febrero.

Soja: Para la entrega disponible $ 545000 pesos por tonelada. Este mismo valor se ofreciò para las fijaciones de mercaderìa y las entregas en Noviembre y Diciembre, aunque estos dos ùltimas posiciones ùnicamente bajo condiciòn EPA/EUDR.