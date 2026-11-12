Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 11 11 2026
Trigo: 299620 Pesos por tonelada
Maíz: 274300
Sorgo: 276570
Girasol: 768000
Soja: 540000
Precios en el Disponible 11 11 2026.
Trigo: Con descarga inmediata U$s 195. La referencia para el trigo con proteìna mìnima del 11 % U$s 210. Para la entrega disponible. U$s 205 por mercaderìa con un mìnimo de 10,5 % de proteìna.
Diciembre U$s 190, Enero 2027 U$s 200, Febrero 2027 U$s 205, Marzo 2027 U$s 205.
Maìz: Con entrega contractual U$s 178, Diciembre U$s 182. Se registraron ofertas en moneda local $ 285000 pesos por tonelada. Para las entregas del 15 de Diciembre al 15 de Enero y de $ 280000 pesos por tonelada para Diciembre y Enero. Enero y Febrero 2027 U$s 187. La tira comprendida entre Marzo y Mayo 2027 U$s 181, Junio 2027 U$s 180 y Julio 2027 U$s 178.
Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.
Girasol: U$s 440 para las entregas comprendidas entre Diciembre y Mayo. La oferta por girasol Alto Oleico U$s 460 para las entregas entre Diciembre y Febrero.
Soja: Para la entrega disponible $ 545000 pesos por tonelada. Este mismo valor se ofreciò para las fijaciones de mercaderìa y las entregas en Noviembre y Diciembre, aunque estos dos ùltimas posiciones ùnicamente bajo condiciòn EPA/EUDR.