Mercado de Cereales de Rosario 21 09 2026

Precios de Pizarra 21 09 2026:

Trigo: 346250 Pesos por tonelada

Maìz: 295100

Sorgo: 286000

Girasol: Estimativo 760200

Soja: Estimativo 558000

Precios en el Disponible:

Trigo:Con descarga hasta el 15 de Octubre se ofrecieron U$s 225. En la Pàgina oficial SIO-Granos, se reflejan negocios puntuales en torno a U$s 230. La entrega entre Noviembre y Diciembre U$s 220. Enero y Febrero 2027 U$s 225, Marzo 2027 U$s 230.

Maìz: Para la entrega disponible desde el 22 del corriente mes en U$s 197. El tramo contractual U$s 200. Este mismo valor se propuso para la entrega entre Octubre y Noviembre. Diciembre U$s 203, Enero-Febrero 2027 U$s 205.

Marzo 2027 U$s 203, Abril 2027 U$s 207, Mayo 2027 U$s 203, Junio 2027 U$s 202 y Julio 2027 U$s 201, Agosto 2027 U$s 200.

Sorgo: U$s 190 para la descarga hasta el 03 de Octubre. Para la entrega disponible U$s 185.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: Para la entrega disponible y contractual U$s 500. La tira comprendida entre Diciembre y Marzo U$s 450.

Soja: Para la descarga desde el 22 de Septiembre, la oferta abierta se ubicò en $ 550000 pesos por tonelada. Para la entrega desde el 28 de Septiembre bajo condiciòn EPA se propusieron $ 560000 pesos por tonelada. En fijaciones, la mejor referencia $ 570000 pesos por tonelada. Noviembre $ 570000 pesos por tonelada. Para esta misma posiciòn se ofertaron U$s 378 màs un plus de U$s 5, bajo condiciòn EPA.