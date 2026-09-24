Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 24 09 2026
Trigo: 351100 Pesos por tonelada
Maíz: 295400
Sorgo: Estimativo 286330
Girasol: Estimativo 761000
Soja: 560000
Precios en el Disponible 24 09 2026.
Trigo: Con entrega hasta el 15 de Octubre U$s 230. Mientras la entrega contractual y la posiciòn Octubre U$s 225.
Noviembre U$s 225, Diciembre U$s 220, Enero y Febrero 2027 U$s 225, y Marzo 2027 U$s 230.
Maìz: El disponible y la entrega contractual U$s 195, Octubre U$s 197, Noviembre U$s 200, igualando a Diciembre.
Enero y Febrero 2027 U$s 202, Marzo 2027 U$s 205, Abril y Mayo 2027 hasta ese mismo valor. Junio 2027 U$s 203 y Julio 2027 U$s 201.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.
Sorgo: U$s 190 para la descarga hasta el 10 de Octubre.
Girasol: Las entregas disponible y contractual U$s 500. El tramo comprendido entre Diciembre y Marzo 2027 U$s 450. Para la mercaderìa con condiciòn alto oleico, ese mismo perìodo de entrega se ofreciò en U$s 470.
Soja: Las fijaciones $ 575000 pesos por tonelada. Este mismo valor se propuso para Noviembre por mercaderìa sustentable y bajo condiciòn EPA/EUDR, mientras que, para esta ùltima condiciòn, tambièn se ofrecieron U$s 384.