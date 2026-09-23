Nataciòn de San Martìn: Gran Actuaciòn de Nataciòn en Leones en el Agua !.

Este sàbado 19 de Septiembre, se llevò a cabo en la vecina localidad de Leones el torneo de nataciòn Leones en el agua, destinado a nadadores de Escuela G 1 y G 2 y que, ademàs, fue el Primer Selectivo para los Juegos Evita 2026 de nadadores Sub 14 Federados Promocionales.

El encuentro, fiscalizado por la Federaciòn Cordobesa de Nataciòn, se desarrollò en las instalaciones del Club Deportivo Agrario Leones y reuniò a màs de 200 nadadores de 20 clubes de toda la Provincia.

Con una delegaciòn de 11 competidores, el Club San Martìn logrò quedarse con el 8 lugar en la sumatoria general de Puntos, volviendo a posiciones dentro del top 10 Provincial.

Escuela:

BRUNELLA NIERI;

25 Metros Libre

7 en 25 metros Espalda

6 en 25 metros Mariposa

JAZMÌN JAIME:

50 metros Libre.

5 en 50 metros Espalda.

50 metros Pecho.

ISABELLA ALVAREZ:

4 en 50 Metros Libre.

50 metros Espalda.

100 metros Libre.

JAZMÌN CALVO:

10 en 50 metros Libre.

6 en 100 metros Combinado.

4 en 50 metros Pecho.

ELUNEY WIELIENIEC:

50 metros Libre.

50 metros Espalda.

100 metros Libre.

BAUTISTA NIERI:

4 en 25 metros Libre.

4 en 25 metros Espalda.

5 en 25 Mariposa.

TOMÀS RICOTTI:

5 en 50 metros Libre.

4 en 50 metros Espalda.

4 en 50 metros Pecho.

NICOLÀS LESCANO:

25 metros Libre.

50 metros Libre.

4 en 25 metros Mariposa.

VICENTE TORRES:

25 metros Libre.

50 metros Libre.

4 en 25 metros Mariposa.

Sub 14 Federados:

AZUL LESCANO.

Logrò mejores marcas personales en 100 metros Libre, 100 metros Espalda, 50 metros Mariposa, 200 metros Libre y 50 metros Espalda.

Tambièn participò en 50 Libre.

GENARO POLESE:

Logrò mejores marcas Personales en 100 metros Libre, 200 metros Libre y 50 metros Espalda. Tambièn participò en 50 metros Libre y 50 metros Mariposa.

Postas:

En las Postas tambièn llegaron grandes resultados:

G 1 3 Puesto.

BRUNELLA NIERI, BAUTISTA NIERI, NICOLÀS LESCANO, VICENTE TORRES.

G 2 3 Puesto.

TOMÀS RICOTTI, ISABELLA ALVAREZ, JAZMÌN JAIME, JAZMÌN CALVO.

Felicitamos a todos nuestros nadadores por el esfuerzo, el compromiso y la gran actuaciòn y un agradecimiento especial a sus familias, cuyo acompañamiento es un pilar fundamental para que nuestros chicos puedan seguir creciendo.

Porque aunque la nataciòn sea un deporte individual, trabajar en equipo, compartir experiencias y medirse con los mejores de la Provincia nos permite seguir aprendiendo, creciendo y progresando juntos.

¡ Orgullo de nuestra Familia Albiceleste !.