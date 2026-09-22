Necrológicas:
En Leones:
Falleció: MIGUEL ANGEL TONELATTO(TONE).
Edad: 78 Años.
Sus restos serán sepultados hoy martes 22 de Septiembre a las 17:00 horas. Previo responso en nuestra Sala velatoria. Velatorio Sala N° 1.
Servicio: COSPUL.
Necrológicas:
En Leones:
Falleció: MIGUEL ANGEL TONELATTO(TONE).
Edad: 78 Años.
Sus restos serán sepultados hoy martes 22 de Septiembre a las 17:00 horas. Previo responso en nuestra Sala velatoria. Velatorio Sala N° 1.
Servicio: COSPUL.
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