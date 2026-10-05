Necrològicas:

En Marcos Juàrez:

Falleciò: LUCIA MAGDALENA ROMERO DE LÒPEZ.

Deceso: 04-10-2026.

Edad: 72 Años.

Sus restos seràn sepultados el dìa Lunes 05 a las 17:30 horas.

Cementerio San Roque.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÀREZ.

En Leones:

Falleciò: JOSÈ ALBERTO SUISIÑO(MAMULA).

Deceso: 04-10-2026.

Edad: 52 Años.

Sus restos seràn sepultados el dìa Lunes 05 del corriente a las 16:00 horas. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Cementerio Local.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.