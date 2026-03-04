Se han encontrado un manojo de llaves de una vivienda en la esquina de Avellaneda y 25 de Mayo.
Cuentan con un llavero en forma de ángel y una medallita.
Su dueño puede venir a buscarlas a Sáenz Peña 537.
