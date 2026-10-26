Patinaje Artístico de Argentino:

¡ Catalina Mazzoni, Campeona Nacional !.

El Club Argentino celebra un nuevo título Nacional en Patinaje Artístico.

¡ El podio Nacional tiene presencia del Club Argentino !.

Catalina Mazzoni se consagró campeona Nacional en la categoría C 3, 10 años, durante la Copa González Molina, disputada en San Juan.

Con este resultado, Catalina se subió a lo más alto del campeonato y sumó un nuevo logro para el Patinaje artístico de nuestra institución.

Detrás de cada competencia hay horas de entrenamiento, aprendizaje y dedicación. Hoy, todo ese camino se celebra con una conquista que llena de orgullo a nuestra Familia deportiva.

¡ Felicitaciones, Catalina ! A seguir creciendo, disfrutando y representando nuestros colores.

¡ Orgullo rojo y blanco !.

El Patín Artístico de nuestro club sigue dejando su huella a nivel nacional.

En la Copa Nacional Ernesto González Molina de Patinaje Artístico, que se desarrolla en San Juan, nuestras representantes Paula Leiria y Eva Vázquez tuvieron una destacada actuación en la Categoría C 3, 13 años, ubicándose entre las 10 mejores de País.

¡ Paula Leiria, medalla de bronce Nacional !.

Una enorme alegría para nuestro club, alcanzando un lugar en el Podio de una competencia de nivel nacional.

Eva Vázquez, novena con la Argentina, un gran resultado que refleja su desempeño y le permite ubicarse entre las mejores de su categoría.

Detrás de cada logro hay horas de entrenamiento, compromiso, dedicación y pasión por este deporte.

Hoy celebremos sus resultados y el orgullo de verlas representar nuestros colores en una competencia tan importante.

¡ Felicitaciones, Paula y Eva !. ¡ A seguir creciendo y cumpliendo sueños sobre ruedas !.