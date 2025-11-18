Durante la madrugada del sábado, aproximadamente a las 2:30 horas, mientras se encontraban realizando un recorrido por la ciudad, personal policial recibió una denuncia por una fiesta clandestina en una vivienda de Pasaje Cañolo al 1500.

Allí, por lo que pudieron averiguar, los propietarios de la vivienda habían cobrado entradas, y no se encontraba con habilitación correspondiente, por lo que pidieron el cese inmediato del evento. Además había un DJ en vivo.

Luego de cerrar la fiesta, la policía le labró las actas correspondientes a la residente de la casa. No hubo detenidos.