Durante la mañana del jueves, llegó al equipo de la Red Panorama la información de un accidente de tránsito ocurrido en zona céntrica de la ciudad. Es por ello que el móvil se hizo presente en el lugar de los hechos, en la esquina de Urquiza y Avellaneda.

Allí, aproximadamente a las 9:30 horas, un Renault Sandero, el cual circulaba por Urquiza, colisionó de frente con una motocicleta, la cual se movilizaba por Avellaneda.

Como resultado, el servicio de emergencias trasladó al conductor del rodado menor, un hombre de, aproximadamente, 40 años, al Hospital Abel Ayerza con heridas en su rostro y cabeza. Por otro lado, el otro damnificado no sufrió lesiones.

Según información que se pudo conocer, la motocicleta tenía el faltante de algunas piezas reglamentarias.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama obtuvo el dato de que el accidentado del rodado menor sería Ramón Aguirre, de 44 años. Fue trasladado al nosocomio donde suturaron un corte que tuvo en la parte trasera de la cabeza y quedó bajo observación.