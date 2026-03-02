Durante la mañana de hoy, diversos trascendidos y reclamos llegaron a la Red Panorama sobre los festejos de los adolescentes que comenzaban un nuevo año escolar este 2 de marzo.

Como ya viene siendo costumbre desde hace varios años, el primer día del ciclo lectivo, los cursantes del último año realizan lo que se conoce como Último Primer Día, o UPD, donde se reúnen la noche previa para festejar e ir todos juntos al colegio.

Esta vez, según lo comentado por los vecinos, la fiesta escaló a niveles más impactantes. La utilización de bombas de estruendo se escuchó en ciertos sectores de la localidad, como en el barrio Sur y Centro.

También, los oyentes detallaron sobre gritos en la calle y música a todo volumen.

Por los hechos, las autoridades expresaron a Panorama que estarán tomando cartas en el asunto, y que las instituciones recibirán sanciones por el uso de las bombas, las cuales están prohibidas en Marcos Juárez.