Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 16 horas, personal policial recibió un llamado de un hombre de 42 años, quien testificó que su hermano de 38 fue agredido por su vecino.

Momentos antes, en una vivienda ubicada en calle Paraguay al 208, una discusión por la mecha de un taladro, según lo manifestado por el denunciante, terminó con una escena de violencia, cuando el sospechoso apuñaló con un arma blanca al sujeto de 38 en el abdomen.

La víctima fue trasladada rápidamente al Hospital Abel Ayerza, donde fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra internado.

Por otro lado, la policía realizó averiguaciones para avanzar con la causa, aunque aún no hay detenidos.

En horas de la mañana de hoy, el equipo de la Red Panorama pudo comunicarse con el director del nosocomio, Agustín Sicardi, que brindó mayores detalles, comentando que fue intervenido y que la herida punzante no comprometió ningún órgano vital. Actualmente está estable y se encuentra bajo observación.

Extraoficialmente el equipo de la Panorama pudo conocer la información de que el damnificado sería Norberto Oviedo, de 38 años.