Básquet:

¡ Comenzaron las Formativas de la Cañadense y los Gauchitos fueron dueño de los Clásicos !.

Con una jornada vestida totalmente de celeste, San Martín comenzó el torneo de la cañadense de formativas ganando en todas las categorías en el Leonardo Gutiérrez, donde los Gauchitos empezaron con todo, obteniendo los siguientes resultados:

Infantiles: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 71 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 44

Cadetes: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 101 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 43

Juveniles: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 92 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 45

Liga Próxima: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 78 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 65

Previamente jugaron los Premini entre nuestros chicos ya que la visita no presento esta categoría y luego se jugo el partido de Mini.