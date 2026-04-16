Básquet de San Martín:
El Femenino del Gaucho recibió la visita de Sarmiento, logrando dos importantes victorias.
Infantiles: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 138 SARMIENTO 10
Juveniles: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 50 SARMIENTO 43
En la próxima fecha nuestro femenino visita a Sportivo Rivadavia.
Las Formativas viajaron a Cañada de Gómez.
San Martín visitó a Sarmiento, obteniendo los siguientes resultados:
Infantiles: SARMIENTO 45 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 95
Cadetes: SARMIENTO 29 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 115
Juveniles: SARMIENTO 59 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 70
Liga Próxima: SARMIENTO 40 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 90
Durante la mañana también jugaron las categorías Pre mini y Mini.
En la próxima fecha los Gauchitos serán locales de Sport de Cañada de Gómez.