Durante la mañana de hoy, la Municipalidad de Marcos Juárez, en conjunto con la Oficina de Empleo, dieron a conocer la información de una nueva búsqueda que se está llevando a cabo.

Es para el puesto de Encargado de Obra, y entre los requisitos se destaca que debe tener experiencia comprobable y el terciario completo.

Además de ello, los interesados deben ser de sexo masculino.

Para enviar el curriculum vitae es necesario comunicarse por Whatsapp al 3472559747 con el asunto ENCARGADO. El tiempo es hasta el 14 de abril.