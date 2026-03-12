Durante los últimos días, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información que, esta semana comenzará la obra de reparación y pavimentación en la esquina sureste de Beiró con Sáenz Peña.

Por los trabajos, la calzada estará reducida para su tránsito, en un aproximado de 35 días, por lo que piden circular con precaución.

También, a comienzos de esta semana, los vecinos pudieron observar ya los primeros trabajos en el lugar. A ello se sumaron obras de los caños de agua de esa intersección, los cuales habrían sufrido un desperfecto ese mismo martes.

Hasta mediados de abril continuarán las refacciones.