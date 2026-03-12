Durante la mañana de hoy jueves, los vecinos de Marcos Juárez se vieron conmovidos por la lamentable noticia del deceso del joven que había chocado con un perro días atrás.

El siniestro había ocurrido el pasado 19 de febrero en Avenida Las Colonias, en la cercanía del acceso a la Autopista Córdoba – Rosario. El damnificado se trasladaba en una Honda XR 150 cc, cuando, por razones que se intentan esclarecer, colisionó con un perro que se encontraba en el lugar y cayó sobre la carpeta asfáltica.

Fue inmediatamente trasladado al Hospital Abel Ayerza por el servicio de emergencias SUM, donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva aproximadamente un mes. Luego, hoy a primera hora se conoció el fallecimiento.

Desde el colegio FASTA despidieron al adolescente, quien era alumno de sexto año de esa institución.

El joven accidentado era Agustín Baretta, de 18 años.