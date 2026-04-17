Fecha 2 Campeonato Duatlon 2026 en Marcos Juàrez.
Fecha del evento 25 de Abril.
Hora: 14:45 horas Acreditaciòn de 13.00 horas a 14:30 horas.
Lugar: Ovalò Marcos Juàrez(Còrdoba).
Modalidad:
Dua Individual Costo $ 20000
Postas Femenina Costo $ 35000
Postas Masculina Costo $ 35000
Postas Mixtas Costo $ 35000
Postas Familia Costo $ 35000
¿ Que debes Presentar ?.
Deslinde de responsabilidades:
Inscripciòn: En Web www.timecontrolonline.com.ar desde mièrcoles 01 de Abril del 2026 y hasta el viernes 24 de Abril del 2026.
Medios de Pago: Transferencia Bancaria.
(Cuando completes el formulario eligiendo medios de Pago, el sistema te brinda donde transferir).
Una vez transferido debe mandar datos: número de comprobante de Pago al Correo info@timecontrolonline.com.ar
Podes verificar tus datos de inscripciòn: Mi Inscripciòn.