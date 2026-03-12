En la mañana del miércoles, y tras una investigación realizada, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó diversos operativos en Barrio Sabattini, y detuvieron a dos personas.

Comenzaron con dos allanamientos que se llevaron a cabo en dos viviendas, una en calle Sarmiento al 400 y otra en Saavedra al 1800. Ambos obtuvieron resultados positivos. También, según la información que se dio a conocer, el hecho está vinculado a otra intervención de los uniformados en la ciudad, el pasado 21 de enero, donde detuvieron a una madre y a su hija.

Esta vez, los policías incautaron varias dosis de marihuana y otros elementos vinculados a la causa.

Por el hecho fueron detenidas dos mujeres, las cuales fueron trasladadas a la comisaría local, donde permanecen alojadas.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que las aprehendidas serían Aldana Hernández, de 29 años, y Agustina Cornaglia, de 22.

Además, según lo comentado por oyentes al equipo de Panorama, donde se realizó el segundo allanamiento, en Saavedra al 1800, tiempo atrás se llevó a cabo un operativo similar, en donde los familiares de los retenidos habían atacado a los uniformados.