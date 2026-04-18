Fútbol: Liga Bellvillense:
Categoría A:
8 Fecha del Torneo Apertura.
ARGENTINO DE BELL VILLE 1 MATIENZO DE MONTE BUEY 1 Adelanto del día viernes.
Domingo:
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Cambio de Localia.
Horarios: 12:00 Cuarta División.
14:00 Primera División.
SAN CARLOS DE NOETINGER vs. BELL DE BELL VILE
Horarios: 12:00 Cuarta Divsión
14:00 Primera División
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
Horarios: 14:00 Cuarta División
16:00 Primera División
RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
Horarios: 14:00 Cuarta División
16:00 Primera División
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. SARMIENTO DE LEONES
Horarios: 14:00 Cuarta División
16:00 Primera División
Categoría B: 6 Fecha Partido Pendiente.
Zona Uno:
HURACÁN DE MORRISON 1 UNIÓN DE MORRISON 1 Jugado el día jueves.
Categoría B: 8 Fecha del Torneo Clausura.
Zona Uno: Domingo
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
Cuarta División: 12:30 horas
Primera División: 14:30 horas
UNIÓN DE MORRISON vs. TALLERES DE BELL VILE
CENTRAL DE BELL VILLE vs. HURACÁN DE MORRISON
Libre: TALLERES DE BALLESTEROS.
Zona Dos:
LEONES 3 CENTRO DEPORTIVO ROCA 1 Adelanto del día viernes.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
Cuarta División: 13:00 horas
Primera División: 15:00 horas
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
Cuarta Divisíón: 13:00 horas
Primera División: 15:00 horas
Libre: Progreso de Noetinger.