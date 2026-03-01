Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 2 Fecha del Torneo Apertura.
Categoría A:
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 0 BELL DE BELL VILLE 4
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 0 SARMIENTO DE LEONES 3
RIVER PLATE DE BELL VILLE 1 SAN CARLOS DE NOETINGER 2
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY Miércoles
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE Miércoles
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. ARGENTINO DE BELL VILLE Miércoles
Categoría B:
Segunda Fecha: Zona Uno:
CENTRAL DE BELL VILLE 0 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 0
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0 TALLERES DE BELL VILLE 0
UNIÓN DE MORRISON 0 TALLERES DE BALLESTEROS 2
Libre: HURACÁN DE MORRISON.
Zona Dos:
CENTRO DEPORTIVO ROCA 0 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 3
Goles de Juan Rocha y Celso Rodríguez(2) para la Villa.
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 0 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 4 PROGRESO DE NOETINGER 2
Los goles de San Martín fueron convertidos por: Leandro Villalón, William Gutiérrez(2) uno de penal y Jeremías Maldonado.
Libre: LEONES.